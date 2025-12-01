Preço de Yucky hoje

O preço ao vivo de Yucky (YUCKY) hoje é --, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YUCKY para USD é de -- por YUCKY.

Yucky ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,578.68, com um fornecimento em circulação de 999.95M YUCKY. Nas últimas 24 horas, YUCKY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YUCKY movimentou-se +0.82% na última hora e +3.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yucky (YUCKY)

Capitalização de mercado $ 16.58K$ 16.58K $ 16.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.58K$ 16.58K $ 16.58K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,952,587.449361 999,952,587.449361 999,952,587.449361

A capitalização de mercado atual de Yucky é $ 16.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YUCKY é 999.95M, com um fornecimento total de 999952587.449361. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.58K.