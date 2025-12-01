Preço de yskaela hoje

O preço ao vivo de yskaela (YSKA) hoje é $ 0.00000794, com uma variação de 4.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YSKA para USD é de $ 0.00000794 por YSKA.

yskaela ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,939.94, com um fornecimento em circulação de 999.54M YSKA. Nas últimas 24 horas, YSKA foi negociado entre $ 0.00000786 (mínimo) e $ 0.00000833 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00041718, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000765.

No desempenho de curto prazo, YSKA movimentou-se +0.76% na última hora e -6.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de yskaela (YSKA)

Capitalização de mercado $ 7.94K$ 7.94K $ 7.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.94K$ 7.94K $ 7.94K Fornecimento Circulante 999.54M 999.54M 999.54M Fornecimento total 999,541,662.591965 999,541,662.591965 999,541,662.591965

