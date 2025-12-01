Preço de your new savings hoje

O preço ao vivo de your new savings (SAVINGS) hoje é --, com uma variação de 0.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAVINGS para USD é de -- por SAVINGS.

your new savings ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,309.26, com um fornecimento em circulação de 999.32M SAVINGS. Nas últimas 24 horas, SAVINGS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SAVINGS movimentou-se +0.81% na última hora e -8.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de your new savings (SAVINGS)

Capitalização de mercado $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K Fornecimento Circulante 999.32M 999.32M 999.32M Fornecimento total 999,324,825.772619 999,324,825.772619 999,324,825.772619

A capitalização de mercado atual de your new savings é $ 8.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAVINGS é 999.32M, com um fornecimento total de 999324825.772619. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.31K.