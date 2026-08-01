Preço de your hood hoje

O preço ao vivo de your hood (UHOOD) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UHOOD para USD é de $ 0 por UHOOD.

your hood ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,685.64, com um fornecimento em circulação de 968.15M UHOOD. Nas últimas 24 horas, UHOOD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00107978, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UHOOD movimentou-se +0.05% na última hora e -14.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de your hood (UHOOD)

Capitalização de mercado $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.00K$ 10.00K $ 10.00K Fornecimento Circulante 968.15M 968.15M 968.15M Fornecimento total 968,150,316.723112 968,150,316.723112 968,150,316.723112

A capitalização de mercado atual de your hood é $ 9.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UHOOD é 968.15M, com um fornecimento total de 968150316.723112. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.00K.