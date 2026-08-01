Preço de Young Peezy AKA Pepe hoje

O preço ao vivo de Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEEZY para USD é de $ 0 por PEEZY.

Young Peezy AKA Pepe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 239,582, com um fornecimento em circulação de 1.00B PEEZY. Nas últimas 24 horas, PEEZY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01746762, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PEEZY movimentou-se +0.11% na última hora e +0.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 51.10.

Informações de mercado de Young Peezy AKA Pepe (PEEZY)

Capitalização de mercado $ 239.58K$ 239.58K $ 239.58K Volume (24h) $ 51.10$ 51.10 $ 51.10 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 239.58K$ 239.58K $ 239.58K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Young Peezy AKA Pepe é $ 239.58K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 51.10. A oferta em circulação de PEEZY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 239.58K.