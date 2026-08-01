Preço de Yorozu hoje

O preço ao vivo de Yorozu (YORO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YORO para USD é de $ 0 por YORO.

Yorozu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,967.1, com um fornecimento em circulação de 946.16M YORO. Nas últimas 24 horas, YORO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00286821, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YORO movimentou-se +0.26% na última hora e -14.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yorozu (YORO)

Capitalização de mercado $ 16.97K$ 16.97K $ 16.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.93K$ 17.93K $ 17.93K Fornecimento Circulante 946.16M 946.16M 946.16M Fornecimento total 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106

A capitalização de mercado atual de Yorozu é $ 16.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YORO é 946.16M, com um fornecimento total de 946159236.2321106. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.93K.