Preço de Yona hoje

O preço ao vivo de Yona (YONA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YONA para USD é de $ 0 por YONA.

Yona ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,957, com um fornecimento em circulação de 350.64M YONA. Nas últimas 24 horas, YONA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01075549, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YONA movimentou-se -- na última hora e +0.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yona (YONA)

Capitalização de mercado $ 30.96K$ 30.96K $ 30.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 88.29K$ 88.29K $ 88.29K Fornecimento Circulante 350.64M 350.64M 350.64M Fornecimento total 999,991,279.904064 999,991,279.904064 999,991,279.904064

A capitalização de mercado atual de Yona é $ 30.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YONA é 350.64M, com um fornecimento total de 999991279.904064. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 88.29K.