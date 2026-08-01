Preço de Yo mama hoje

O preço ao vivo de Yo mama (YOMAMA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YOMAMA para USD é de $ 0 por YOMAMA.

Yo mama ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,972.15, com um fornecimento em circulação de 999.60M YOMAMA. Nas últimas 24 horas, YOMAMA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00172407, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YOMAMA movimentou-se +0.32% na última hora e -68.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yo mama (YOMAMA)

Capitalização de mercado $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K Fornecimento Circulante 999.60M 999.60M 999.60M Fornecimento total 999,602,665.924767 999,602,665.924767 999,602,665.924767

A capitalização de mercado atual de Yo mama é $ 14.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YOMAMA é 999.60M, com um fornecimento total de 999602665.924767. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.97K.