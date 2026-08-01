Preço de yepcat hoje

O preço ao vivo de yepcat (YEP) hoje é $ 0, com uma variação de 0.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YEP para USD é de $ 0 por YEP.

yepcat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,047, com um fornecimento em circulação de 998.96M YEP. Nas últimas 24 horas, YEP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00104508, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YEP movimentou-se +1.70% na última hora e -2.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de yepcat (YEP)

Capitalização de mercado $ 28.05K$ 28.05K $ 28.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.05K$ 28.05K $ 28.05K Fornecimento Circulante 998.96M 998.96M 998.96M Fornecimento total 998,957,395.882733 998,957,395.882733 998,957,395.882733

A capitalização de mercado atual de yepcat é $ 28.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YEP é 998.96M, com um fornecimento total de 998957395.882733. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.05K.