Preço de YellowFangUSD1 hoje

O preço ao vivo de YellowFangUSD1 (YFUSD1) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YFUSD1 para USD é de -- por YFUSD1.

YellowFangUSD1 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,393.61, com um fornecimento em circulação de 1.00B YFUSD1. Nas últimas 24 horas, YFUSD1 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YFUSD1 movimentou-se -- na última hora e -1.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Capitalização de mercado $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de YellowFangUSD1 é $ 5.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YFUSD1 é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.39K.