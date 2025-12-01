Preço de Yellow Shib hoje

O preço ao vivo de Yellow Shib (SHIBY) hoje é --, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHIBY para USD é de -- por SHIBY.

Yellow Shib ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,177.6, com um fornecimento em circulação de 1.00B SHIBY. Nas últimas 24 horas, SHIBY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SHIBY movimentou-se -0.65% na última hora e +5.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yellow Shib (SHIBY)

Capitalização de mercado $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

