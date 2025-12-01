Preço de Yellow BNB 4 hoje

O preço ao vivo de Yellow BNB 4 (YBNB) hoje é --, com uma variação de 0.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YBNB para USD é de -- por YBNB.

Yellow BNB 4 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 54,814, com um fornecimento em circulação de 938.94M YBNB. Nas últimas 24 horas, YBNB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YBNB movimentou-se -0.17% na última hora e -21.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yellow BNB 4 (YBNB)

Capitalização de mercado $ 54.81K$ 54.81K $ 54.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 54.81K$ 54.81K $ 54.81K Fornecimento Circulante 938.94M 938.94M 938.94M Fornecimento total 938,938,969.7748877 938,938,969.7748877 938,938,969.7748877

