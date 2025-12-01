Preço de Yara AI hoje

O preço ao vivo de Yara AI (YARA) hoje é --, com uma variação de 13.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YARA para USD é de -- por YARA.

Yara AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,061, com um fornecimento em circulação de 785.26M YARA. Nas últimas 24 horas, YARA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00210461, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YARA movimentou-se +9.80% na última hora e -2.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yara AI (YARA)

Capitalização de mercado $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.30K$ 24.30K $ 24.30K Fornecimento Circulante 785.26M 785.26M 785.26M Fornecimento total 865,070,734.1298512 865,070,734.1298512 865,070,734.1298512

A capitalização de mercado atual de Yara AI é $ 22.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YARA é 785.26M, com um fornecimento total de 865070734.1298512. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.30K.