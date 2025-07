O que é YapTrade (YT)

YapTrade is a decentralized OTC marketplace designed for trading influence-based assets that are traditionally illiquid. It provides a secure, private, and structured market for assets such as Kaito voting rights, Smart Follower trades, and Kaito airdrop rights. Unlike traditional crypto exchanges that focus on fungible tokens, YapTrade specializes in assets that directly impact governance, influence, and rewards. Through escrow-backed transactions, collateralized agreements, and manual verification, YapTrade ensures that buyers and sellers can trade with confidence and security.

Compreender a tokenomics de YapTrade (YT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token YT agora!