Preço de Yagi The Unbothered hoje

O preço ao vivo de Yagi The Unbothered (YAGI) hoje é $ 0.00000708, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YAGI para USD é de $ 0.00000708 por YAGI.

Yagi The Unbothered ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,074.46, com um fornecimento em circulação de 999.56M YAGI. Nas últimas 24 horas, YAGI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00140152, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000645.

No desempenho de curto prazo, YAGI movimentou-se -- na última hora e +6.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yagi The Unbothered (YAGI)

Capitalização de mercado $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Fornecimento Circulante 999.56M 999.56M 999.56M Fornecimento total 999,557,243.050192 999,557,243.050192 999,557,243.050192

