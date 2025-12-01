Preço de Yachts Coin hoje

O preço ao vivo de Yachts Coin (YTC) hoje é --, com uma variação de 1.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YTC para USD é de -- por YTC.

Yachts Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 64,362, com um fornecimento em circulação de 999.91M YTC. Nas últimas 24 horas, YTC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01146773, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YTC movimentou-se +0.68% na última hora e +10.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yachts Coin (YTC)

