Preço de Xwawa hoje

O preço ao vivo de Xwawa (XWAWA) hoje é $ 0.00022843, com uma variação de 9.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XWAWA para USD é de $ 0.00022843 por XWAWA.

Xwawa ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 229,143, com um fornecimento em circulação de 1.00B XWAWA. Nas últimas 24 horas, XWAWA foi negociado entre $ 0.00022866 (mínimo) e $ 0.00025485 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00137407, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00009006.

No desempenho de curto prazo, XWAWA movimentou-se -0.59% na última hora e -5.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Xwawa (XWAWA)

Capitalização de mercado $ 229.14K$ 229.14K $ 229.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 229.14K$ 229.14K $ 229.14K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Xwawa é $ 229.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XWAWA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 229.14K.