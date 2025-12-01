Preço de XVGZKE hoje

O preço ao vivo de XVGZKE (XVGZKE) hoje é $ 0.00000311, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XVGZKE para USD é de $ 0.00000311 por XVGZKE.

XVGZKE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,125, com um fornecimento em circulação de 10.00B XVGZKE. Nas últimas 24 horas, XVGZKE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000711, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000254.

No desempenho de curto prazo, XVGZKE movimentou-se -- na última hora e -9.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de XVGZKE (XVGZKE)

Capitalização de mercado $ 31.13K$ 31.13K $ 31.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.13K$ 31.13K $ 31.13K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de XVGZKE é $ 31.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XVGZKE é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.13K.