Informações de preço de XVGARB (XVGARB) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00001048$ 0.00001048 $ 0.00001048 Menor preço $ 0.00000574$ 0.00000574 $ 0.00000574 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de XVGARB (XVGARB) é $0.00000606. Nas últimas 24 horas, XVGARB foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XVGARB é $ 0.00001048, enquanto o mais baixo é $ 0.00000574.

Em termos de desempenho de curto prazo, XVGARB variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XVGARB (XVGARB)

Capitalização de mercado $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K Fornecimento Circulante 3.50B 3.50B 3.50B Fornecimento total 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de XVGARB é $ 21.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XVGARB é 3.50B, com um fornecimento total de 3500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.21K.