Informações de preço de XSilo (XSILO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.02087798 Máximo 24h $ 0.02498455 Máximo histórico $ 0.067242 Menor preço $ 0.01273171 Variação de Preço (1h) +0.86% Alteração de Preço (1D) -9.23% Variação de Preço (7d) -10.48%

O preço em tempo real de XSilo (XSILO) é $0.02227548. Nas últimas 24 horas, XSILO foi negociado entre a mínima de $ 0.02087798 e a máxima de $ 0.02498455, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XSILO é $ 0.067242, enquanto o mais baixo é $ 0.01273171.

Em termos de desempenho de curto prazo, XSILO variou +0.86% na última hora, -9.23% nas últimas 24 horas e -10.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XSilo (XSILO)

Capitalização de mercado $ 4.91M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.91M Fornecimento Circulante 220.63M Fornecimento total 220,629,308.2381753

A capitalização de mercado atual de XSilo é $ 4.91M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XSILO é 220.63M, com um fornecimento total de 220629308.2381753. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.91M.