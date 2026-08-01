Preço de XRP SUPERCYCLE hoje

O preço ao vivo de XRP SUPERCYCLE (XRPS) hoje é $ 0, com uma variação de 2,76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XRPS para USD é de $ 0 por XRPS.

XRP SUPERCYCLE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22 235, com um fornecimento em circulação de 998,02M XRPS. Nas últimas 24 horas, XRPS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,00190451, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, XRPS movimentou-se +0,32% na última hora e -29,87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de XRP SUPERCYCLE (XRPS)

Capitalização de mercado $ 22,24K$ 22,24K $ 22,24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22,24K$ 22,24K $ 22,24K Fornecimento Circulante 998,02M 998,02M 998,02M Fornecimento total 998 022 629,058747 998 022 629,058747 998 022 629,058747

A capitalização de mercado atual de XRP SUPERCYCLE é $ 22,24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XRPS é 998,02M, com um fornecimento total de 998022629.058747. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22,24K.