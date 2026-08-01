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O preço ao vivo de XRP SUPERCYCLE hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de XRPS é de 22 235 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de XRPS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de XRP SUPERCYCLE hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de XRPS é de 22 235 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de XRPS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de XRP SUPERCYCLE (XRPS)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 XRPS para USD

$0,00002209
$0,00002209$0,00002209
-3,90%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de XRP SUPERCYCLE (XRPS)
Última atualização da página: 2026-08-14 00:05:40 (UTC+8)

Preço de XRP SUPERCYCLE hoje

O preço ao vivo de XRP SUPERCYCLE (XRPS) hoje é $ 0, com uma variação de 2,76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XRPS para USD é de $ 0 por XRPS.

XRP SUPERCYCLE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22 235, com um fornecimento em circulação de 998,02M XRPS. Nas últimas 24 horas, XRPS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,00190451, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, XRPS movimentou-se +0,32% na última hora e -29,87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de XRP SUPERCYCLE (XRPS)

$ 22,24K
$ 22,24K$ 22,24K

--
----

$ 22,24K
$ 22,24K$ 22,24K

998,02M
998,02M 998,02M

998 022 629,058747
998 022 629,058747 998 022 629,058747

A capitalização de mercado atual de XRP SUPERCYCLE é $ 22,24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XRPS é 998,02M, com um fornecimento total de 998022629.058747. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22,24K.

Histórico de preço de XRP SUPERCYCLE USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00190451
$ 0,00190451$ 0,00190451

$ 0
$ 0$ 0

+0,32%

-2,76%

-29,87%

-29,87%

Histórico de preços de XRP SUPERCYCLE (XRPS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de XRP SUPERCYCLE em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de XRP SUPERCYCLE em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de XRP SUPERCYCLE em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de XRP SUPERCYCLE em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-2,76%
30 dias$ 0-3,15%
60 dias$ 0-96,82%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para XRP SUPERCYCLE

Previsão de preço de XRP SUPERCYCLE (XRPS) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de XRPS em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0,00%.
Previsão de preço de XRP SUPERCYCLE (XRPS) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de XRP SUPERCYCLE pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço XRP SUPERCYCLE pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de XRPS para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de XRP SUPERCYCLE.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de XRP SUPERCYCLE (XRPS)

Site oficial

Categoria :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre XRP SUPERCYCLE

Qual é o preço de negociação ao vivo de XRP SUPERCYCLE hoje?

O preço atual de negociação de XRP SUPERCYCLE está em R$, atualizado em tempo real. Esse preço reflete dados agregados de múltiplos mercados, garantindo uma representação precisa da oferta e demanda global.

Quanta atividade de negociação está ocorrendo para XRPS?

XRPS registrou um volume de negociação de 24 horas de R$--. Essa métrica é importante para avaliar as condições de liquidez — um volume maior geralmente indica mercados mais ativos e execução de ordens mais fluida.

Qual é o desempenho do preço de XRP SUPERCYCLE hoje?

,Nas últimas 24 horas, XRP SUPERCYCLE apresentou uma variação de preço de -2.76%. Uma tendência positiva sugere maior interesse comprador, enquanto uma tendência negativa pode refletir pressão de venda de curto prazo ou quedas mais amplas no mercado.

Em que faixa de preços XRP SUPERCYCLE negociou hoje?

,Nos últimos dias, XRP SUPERCYCLE oscilou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade intradiária e possíveis níveis de suporte/resistência.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre XRP SUPERCYCLE

Última atualização da página: 2026-08-14 00:05:40 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o XRP SUPERCYCLE (XRPS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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+0,82%

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+2,75%

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Principais altas

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$0,02799$0,02799

+41,50%

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$0,0002288$0,0002288

+14,40%

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$0,0000837
$0,0000837$0,0000837

+5,68%

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$1,6736$1,6736

+10,43%

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$0,92248
$0,92248$0,92248

+2,44%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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