Preço de xRAM Liquid Staking Token hoje

O preço ao vivo de xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) hoje é $ 0.01516779, com uma variação de 0.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYPERRAM para USD é de $ 0.01516779 por HYPERRAM.

xRAM Liquid Staking Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,544,552, com um fornecimento em circulação de 101.83M HYPERRAM. Nas últimas 24 horas, HYPERRAM foi negociado entre $ 0.01412296 (mínimo) e $ 0.01522024 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03819125, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00866271.

No desempenho de curto prazo, HYPERRAM movimentou-se +0.04% na última hora e -11.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.27K.

Informações de mercado de xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

Capitalização de mercado $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volume (24h) $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Fornecimento Circulante 101.83M 101.83M 101.83M Fornecimento total 101,830,777.1505129 101,830,777.1505129 101,830,777.1505129

A capitalização de mercado atual de xRAM Liquid Staking Token é $ 1.54M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.27K. A oferta em circulação de HYPERRAM é 101.83M, com um fornecimento total de 101830777.1505129. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.54M.