Informações de preço de XPLA (XPLA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02594728 $ 0.02594728 $ 0.02594728 Mínimo 24h $ 0.02839563 $ 0.02839563 $ 0.02839563 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02594728$ 0.02594728 $ 0.02594728 Máximo 24h $ 0.02839563$ 0.02839563 $ 0.02839563 Máximo histórico $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Menor preço $ 0.02475736$ 0.02475736 $ 0.02475736 Variação de Preço (1h) +0.24% Alteração de Preço (1D) -2.49% Variação de Preço (7d) -20.44% Variação de Preço (7d) -20.44%

O preço em tempo real de XPLA (XPLA) é $0.02615969. Nas últimas 24 horas, XPLA foi negociado entre a mínima de $ 0.02594728 e a máxima de $ 0.02839563, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XPLA é $ 1.4, enquanto o mais baixo é $ 0.02475736.

Em termos de desempenho de curto prazo, XPLA variou +0.24% na última hora, -2.49% nas últimas 24 horas e -20.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XPLA (XPLA)

Capitalização de mercado $ 21.79M$ 21.79M $ 21.79M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.34M$ 52.34M $ 52.34M Fornecimento Circulante 832.83M 832.83M 832.83M Fornecimento total 1,999,921,983.8466 1,999,921,983.8466 1,999,921,983.8466

A capitalização de mercado atual de XPLA é $ 21.79M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XPLA é 832.83M, com um fornecimento total de 1999921983.8466. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.34M.