Preço de Xpedition hoje

O preço ao vivo de Xpedition (XPED) hoje é $ 0,01999116, com uma variação de 0,00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XPED para USD é de $ 0,01999116 por XPED.

Xpedition ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3 508 558, com um fornecimento em circulação de 175,51M XPED. Nas últimas 24 horas, XPED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,03393605, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,00410262.

No desempenho de curto prazo, XPED movimentou-se -- na última hora e -0,00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Xpedition (XPED)

Capitalização de mercado $ 3,51M$ 3,51M $ 3,51M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10,00M$ 10,00M $ 10,00M Fornecimento Circulante 175,51M 175,51M 175,51M Fornecimento total 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

