Informações de preço de Xpanse (HZN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00198495 $ 0.00198495 $ 0.00198495 Mínimo 24h $ 0.00220417 $ 0.00220417 $ 0.00220417 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00198495$ 0.00198495 $ 0.00198495 Máximo 24h $ 0.00220417$ 0.00220417 $ 0.00220417 Máximo histórico $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Menor preço $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Variação de Preço (1h) +0.60% Alteração de Preço (1D) +4.35% Variação de Preço (7d) +2.15% Variação de Preço (7d) +2.15%

O preço em tempo real de Xpanse (HZN) é $0.00215664. Nas últimas 24 horas, HZN foi negociado entre a mínima de $ 0.00198495 e a máxima de $ 0.00220417, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HZN é $ 1.62, enquanto o mais baixo é $ 0.00168822.

Em termos de desempenho de curto prazo, HZN variou +0.60% na última hora, +4.35% nas últimas 24 horas e +2.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Xpanse (HZN)

Capitalização de mercado $ 408.65K$ 408.65K $ 408.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 557.81K$ 557.81K $ 557.81K Fornecimento Circulante 189.48M 189.48M 189.48M Fornecimento total 258,646,136.4738498 258,646,136.4738498 258,646,136.4738498

A capitalização de mercado atual de Xpanse é $ 408.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HZN é 189.48M, com um fornecimento total de 258646136.4738498. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 557.81K.