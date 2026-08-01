Preço de XONA AGENT hoje

O preço ao vivo de XONA AGENT (XONA) hoje é $ 0, com uma variação de 6.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XONA para USD é de $ 0 por XONA.

XONA AGENT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 320,901, com um fornecimento em circulação de 965.67M XONA. Nas últimas 24 horas, XONA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00155977, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, XONA movimentou-se +0.32% na última hora e -8.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.82K.

Informações de mercado de XONA AGENT (XONA)

Capitalização de mercado $ 320.90K$ 320.90K $ 320.90K Volume (24h) $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 332.20K$ 332.20K $ 332.20K Fornecimento Circulante 965.67M 965.67M 965.67M Fornecimento total 999,666,562.743506 999,666,562.743506 999,666,562.743506

A capitalização de mercado atual de XONA AGENT é $ 320.90K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.82K. A oferta em circulação de XONA é 965.67M, com um fornecimento total de 999666562.743506. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 332.20K.