Preço de xFractal hoje

O preço ao vivo de xFractal (FRACTAL) hoje é $ 0.00021598, com uma variação de 0.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRACTAL para USD é de $ 0.00021598 por FRACTAL.

xFractal ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 215,840, com um fornecimento em circulação de 999.08M FRACTAL. Nas últimas 24 horas, FRACTAL foi negociado entre $ 0.00020906 (mínimo) e $ 0.0002327 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00201832, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0002004.

No desempenho de curto prazo, FRACTAL movimentou-se -1.89% na última hora e -15.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de xFractal (FRACTAL)

Capitalização de mercado $ 215.84K$ 215.84K $ 215.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 215.84K$ 215.84K $ 215.84K Fornecimento Circulante 999.08M 999.08M 999.08M Fornecimento total 999,075,863.988138 999,075,863.988138 999,075,863.988138

A capitalização de mercado atual de xFractal é $ 215.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FRACTAL é 999.08M, com um fornecimento total de 999075863.988138. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 215.84K.