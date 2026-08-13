Preço de x402jobs hoje

O preço ao vivo de x402jobs (JOBS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JOBS para USD é de $ 0 por JOBS.

x402jobs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,425.97, com um fornecimento em circulação de 999.98M JOBS. Nas últimas 24 horas, JOBS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00372834, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, JOBS movimentou-se -- na última hora e +3.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de x402jobs (JOBS)

Capitalização de mercado $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,981,021.796168 999,981,021.796168 999,981,021.796168

A capitalização de mercado atual de x402jobs é $ 15.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JOBS é 999.98M, com um fornecimento total de 999981021.796168. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.43K.