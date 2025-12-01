Preço de X Pepe hoje

O preço ao vivo de X Pepe (XPE) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XPE para USD é de -- por XPE.

X Pepe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,932.35, com um fornecimento em circulação de 42.07T XPE. Nas últimas 24 horas, XPE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, XPE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de X Pepe (XPE)

Capitalização de mercado $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Fornecimento Circulante 42.07T 42.07T 42.07T Fornecimento total 42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de X Pepe é $ 10.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XPE é 42.07T, com um fornecimento total de 42069000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.93K.