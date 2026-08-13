Comprar criptoMercadosSpotFuturosSNDKGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de X Meme Dog hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de KABOSU é de 13.772,04 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de KABOSU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de X Meme Dog hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de KABOSU é de 13.772,04 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de KABOSU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre KABOSU

Informações sobre preços de KABOSU

O que é KABOSU

Tokenomics de KABOSU

Previsão de preço de KABOSU

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de X Meme Dog

Preço de X Meme Dog (KABOSU)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 KABOSU para USD

$0,000000000000032791
$0,000000000000032791$0,000000000000032791
-%0,601D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de X Meme Dog (KABOSU)
Última atualização da página: 2026-08-13 23:56:53 (UTC+8)

Preço de X Meme Dog hoje

O preço ao vivo de X Meme Dog (KABOSU) hoje é $ 0, com uma variação de 0,31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KABOSU para USD é de $ 0 por KABOSU.

X Meme Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13.772,04, com um fornecimento em circulação de 420.000,00T KABOSU. Nas últimas 24 horas, KABOSU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KABOSU movimentou-se -- na última hora e +%4,45 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de X Meme Dog (KABOSU)

$ 13,77K
$ 13,77K$ 13,77K

--
----

$ 13,77K
$ 13,77K$ 13,77K

420.000,00T
420.000,00T 420.000,00T

4,2e+17
4,2e+17 4,2e+17

A capitalização de mercado atual de X Meme Dog é $ 13,77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KABOSU é 420.000,00T, com um fornecimento total de 4.2e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13,77K.

Histórico de preço de X Meme Dog USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-%0,31

+%4,45

+%4,45

Histórico de preços de X Meme Dog (KABOSU) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de X Meme Dog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de X Meme Dog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de X Meme Dog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de X Meme Dog em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-%0,31
30 dias$ 0+%14,16
60 dias$ 0-%16,37
90 dias----

Previsão de preço para X Meme Dog

Previsão de preço de X Meme Dog (KABOSU) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de KABOSU em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de %0,00.
Previsão de preço de X Meme Dog (KABOSU) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de X Meme Dog pode potencialmente apresentar um crescimento de %0,00. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço X Meme Dog pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de KABOSU para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de X Meme Dog.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre X Meme Dog

Qual é o preço atual de negociação de X Meme Dog?

X Meme Dog (KABOSU) está atualmente cotado a R$ BRL, refletindo uma variação de preço de -0.31% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de X Meme Dog hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de BNB Chain Ecosystem,Meme. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em KABOSU?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de X Meme Dog no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 9563 com uma capitalização de mercado de R$69017.6374973486748000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre KABOSU?

Com 4.2e+17 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de X Meme Dog?

A faixa de preço entre R$ e R$ nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como X Meme Dog se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de BNB Chain Ecosystem,Meme, KABOSU continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre X Meme Dog

Última atualização da página: 2026-08-13 23:56:53 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o X Meme Dog (KABOSU)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre X Meme Dog

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

KiiChain

KiiChain

KII

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00865
$0,00865$0,00865

-%69,65

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0,01882
$0,01882$0,01882

-%10,67

up

up

UPROBINHOOD

$0,2309
$0,2309$0,2309

-%4,97

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,27772
$0,27772$0,27772

-%14,95

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0,0063205
$0,0063205$0,0063205

+%54,49

Bitway

Bitway

BTW

$0,265156
$0,265156$0,265156

+%21,01

aPriori

aPriori

APR

$0,50610
$0,50610$0,50610

+%17,31

Velvet

Velvet

VELVET

$0,70770
$0,70770$0,70770

+%9,03

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0,02650
$0,02650$0,02650

+%8,16

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?