Preço de WuAI hoje

O preço ao vivo de WuAI (WUAI) hoje é --, com uma variação de 3.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WUAI para USD é de -- por WUAI.

WuAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,755, com um fornecimento em circulação de 832.91M WUAI. Nas últimas 24 horas, WUAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WUAI movimentou-se +0.29% na última hora e -28.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WuAI (WUAI)

Capitalização de mercado $ 30.76K$ 30.76K $ 30.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.66K$ 36.66K $ 36.66K Fornecimento Circulante 832.91M 832.91M 832.91M Fornecimento total 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

A capitalização de mercado atual de WuAI é $ 30.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WUAI é 832.91M, com um fornecimento total de 992907818.0421511. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.66K.