Preço de Wrapped Zera hoje

O preço ao vivo de Wrapped Zera (WZRA) hoje é $ 0.03253619, com uma variação de 3.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WZRA para USD é de $ 0.03253619 por WZRA.

Wrapped Zera ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 109,155, com um fornecimento em circulação de 3.35M WZRA. Nas últimas 24 horas, WZRA foi negociado entre $ 0.03253271 (mínimo) e $ 0.03355261 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.568298, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03253131.

No desempenho de curto prazo, WZRA movimentou-se +0.00% na última hora e -8.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 916.02.

Informações de mercado de Wrapped Zera (WZRA)

Capitalização de mercado $ 109.16K$ 109.16K $ 109.16K Volume (24h) $ 916.02$ 916.02 $ 916.02 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 109.16K$ 109.16K $ 109.16K Fornecimento Circulante 3.35M 3.35M 3.35M Fornecimento total 3,354,835.677244115 3,354,835.677244115 3,354,835.677244115

A capitalização de mercado atual de Wrapped Zera é $ 109.16K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 916.02. A oferta em circulação de WZRA é 3.35M, com um fornecimento total de 3354835.677244115. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 109.16K.