Preço de Wrapped Zedxion hoje

O preço ao vivo de Wrapped Zedxion (WZEDX) hoje é $ 0.425244, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WZEDX para USD é de $ 0.425244 por WZEDX.

Wrapped Zedxion ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,056,627, com um fornecimento em circulação de 61.27M WZEDX. Nas últimas 24 horas, WZEDX foi negociado entre $ 0.420241 (mínimo) e $ 0.42827 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.55216, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.223268.

No desempenho de curto prazo, WZEDX movimentou-se -0.54% na última hora e +3.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Zedxion (WZEDX)

Capitalização de mercado $ 26.06M$ 26.06M $ 26.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.92B$ 1.92B $ 1.92B Fornecimento Circulante 61.27M 61.27M 61.27M Fornecimento total 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped Zedxion é $ 26.06M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WZEDX é 61.27M, com um fornecimento total de 4512781925.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.92B.