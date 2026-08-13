Preço de Wrapped Zano hoje

O preço ao vivo de Wrapped Zano (WZANO) hoje é $ 8.49, com uma variação de 1.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WZANO para USD é de $ 8.49 por WZANO.

Wrapped Zano ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 318,655, com um fornecimento em circulação de 37.55K WZANO. Nas últimas 24 horas, WZANO foi negociado entre $ 8.45 (mínimo) e $ 8.64 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 14.8, enquanto a mínima histórica foi de $ 5.27.

No desempenho de curto prazo, WZANO movimentou-se -1.25% na última hora e -9.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.79K.

Informações de mercado de Wrapped Zano (WZANO)

Capitalização de mercado $ 318.66K$ 318.66K $ 318.66K Volume (24h) $ 1.79K$ 1.79K $ 1.79K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.49M$ 8.49M $ 8.49M Fornecimento Circulante 37.55K 37.55K 37.55K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped Zano é $ 318.66K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.79K. A oferta em circulação de WZANO é 37.55K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.49M.