Preço de Wrapped XOC hoje

O preço ao vivo de Wrapped XOC (WXOC) hoje é $ 0.200529, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WXOC para USD é de $ 0.200529 por WXOC.

Wrapped XOC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,713,615, com um fornecimento em circulação de 18.52M WXOC. Nas últimas 24 horas, WXOC foi negociado entre $ 0.198967 (mínimo) e $ 0.201206 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.258007, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.198357.

No desempenho de curto prazo, WXOC movimentou-se -- na última hora e -6.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped XOC (WXOC)

Capitalização de mercado $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Fornecimento Circulante 18.52M 18.52M 18.52M Fornecimento total 18,519,038.96410621 18,519,038.96410621 18,519,038.96410621

A capitalização de mercado atual de Wrapped XOC é $ 3.71M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WXOC é 18.52M, com um fornecimento total de 18519038.96410621. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.71M.