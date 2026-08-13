Preço de Wrapped Thunder Token hoje

O preço ao vivo de Wrapped Thunder Token (WTT) hoje é $ 0, com uma variação de 3.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WTT para USD é de $ 0 por WTT.

Wrapped Thunder Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,785.52, com um fornecimento em circulação de 61.05M WTT. Nas últimas 24 horas, WTT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00747777, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WTT movimentou-se +1.35% na última hora e -18.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.40K.

Informações de mercado de Wrapped Thunder Token (WTT)

Capitalização de mercado $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K Volume (24h) $ 1.40K$ 1.40K $ 1.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K Fornecimento Circulante 61.05M 61.05M 61.05M Fornecimento total 61,054,594.93952376 61,054,594.93952376 61,054,594.93952376

A capitalização de mercado atual de Wrapped Thunder Token é $ 13.79K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.40K. A oferta em circulação de WTT é 61.05M, com um fornecimento total de 61054594.93952376. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.79K.