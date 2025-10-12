Informações de preço de Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Mínimo 24h $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Máximo 24h $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Máximo histórico $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Menor preço $ 0.994578$ 0.994578 $ 0.994578 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.00% Variação de Preço (7d) -0.00% Variação de Preço (7d) -0.00%

O preço em tempo real de Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) é $1.017. Nas últimas 24 horas, WSTKSCUSD foi negociado entre a mínima de $ 1.017 e a máxima de $ 1.017, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WSTKSCUSD é $ 1.024, enquanto o mais baixo é $ 0.994578.

Em termos de desempenho de curto prazo, WSTKSCUSD variou -0.00% na última hora, -0.00% nas últimas 24 horas e -0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD)

Capitalização de mercado $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Fornecimento Circulante 4.59M 4.59M 4.59M Fornecimento total 4,594,068.50399 4,594,068.50399 4,594,068.50399

A capitalização de mercado atual de Wrapped stkscUSD é $ 4.67M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WSTKSCUSD é 4.59M, com um fornecimento total de 4594068.50399. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.67M.