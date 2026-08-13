Preço de Wrapped SpaceX xStock hoje

O preço ao vivo de Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) hoje é $ 141.02, com uma variação de 1.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WSPCXX para USD é de $ 141.02 por WSPCXX.

Wrapped SpaceX xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 188,333, com um fornecimento em circulação de -- WSPCXX. Nas últimas 24 horas, WSPCXX foi negociado entre $ 140.08 (mínimo) e $ 148.99 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 148.99, enquanto a mínima histórica foi de $ 114.05.

No desempenho de curto prazo, WSPCXX movimentou-se -1.57% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 195.64K.

Informações de mercado de Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX)

Capitalização de mercado $ 188.33K$ 188.33K $ 188.33K Volume (24h) $ 195.64K$ 195.64K $ 195.64K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 188.33K$ 188.33K $ 188.33K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,335.58485732713 1,335.58485732713 1,335.58485732713

A capitalização de mercado atual de Wrapped SpaceX xStock é $ 188.33K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 195.64K. A oferta em circulação de WSPCXX é --, com um fornecimento total de 1335.58485732713. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 188.33K.