Preço de Wrapped SOMI hoje

O preço ao vivo de Wrapped SOMI (WSOMI) hoje é $ 0.262685, com uma variação de 0.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WSOMI para USD é de $ 0.262685 por WSOMI.

Wrapped SOMI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,774,113, com um fornecimento em circulação de 40.99M WSOMI. Nas últimas 24 horas, WSOMI foi negociado entre $ 0.25603 (mínimo) e $ 0.264618 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.81, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.240864.

No desempenho de curto prazo, WSOMI movimentou-se +0.02% na última hora e +1.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped SOMI (WSOMI)

Capitalização de mercado $ 10.77M$ 10.77M $ 10.77M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.77M$ 10.77M $ 10.77M Fornecimento Circulante 40.99M 40.99M 40.99M Fornecimento total 40,985,882.5827365 40,985,882.5827365 40,985,882.5827365

A capitalização de mercado atual de Wrapped SOMI é $ 10.77M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WSOMI é 40.99M, com um fornecimento total de 40985882.5827365. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.77M.