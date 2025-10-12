Informações de preço de Wrapped Shido (WSHIDO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00230702$ 0.00230702 $ 0.00230702 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +1.13% Variação de Preço (7d) -18.59% Variação de Preço (7d) -18.59%

O preço em tempo real de Wrapped Shido (WSHIDO) é --. Nas últimas 24 horas, WSHIDO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WSHIDO é $ 0.00230702, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WSHIDO variou -0.00% na última hora, +1.13% nas últimas 24 horas e -18.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Shido (WSHIDO)

Capitalização de mercado $ 297.72K$ 297.72K $ 297.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 297.72K$ 297.72K $ 297.72K Fornecimento Circulante 1.14B 1.14B 1.14B Fornecimento total 1,143,849,675.0 1,143,849,675.0 1,143,849,675.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped Shido é $ 297.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WSHIDO é 1.14B, com um fornecimento total de 1143849675.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 297.72K.