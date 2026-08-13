Preço de Wrapped Sandisk Corporation xStock hoje

O preço ao vivo de Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) hoje é $ 1,460.95, com uma variação de 6.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WSNDKX para USD é de $ 1,460.95 por WSNDKX.

Wrapped Sandisk Corporation xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 177,714, com um fornecimento em circulação de -- WSNDKX. Nas últimas 24 horas, WSNDKX foi negociado entre $ 1,331.82 (mínimo) e $ 1,428.13 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,460.95, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,190.67.

No desempenho de curto prazo, WSNDKX movimentou-se +4.81% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 114.43K.

Informações de mercado de Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX)

Capitalização de mercado $ 177.71K$ 177.71K $ 177.71K Volume (24h) $ 114.43K$ 114.43K $ 114.43K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 177.71K$ 177.71K $ 177.71K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 121.6469815505842 121.6469815505842 121.6469815505842

A capitalização de mercado atual de Wrapped Sandisk Corporation xStock é $ 177.71K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 114.43K. A oferta em circulação de WSNDKX é --, com um fornecimento total de 121.6469815505842. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 177.71K.