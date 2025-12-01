Preço de Wrapped Peaq hoje

O preço ao vivo de Wrapped Peaq (WPEAQ) hoje é $ 0.04108192, com uma variação de 0.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WPEAQ para USD é de $ 0.04108192 por WPEAQ.

Wrapped Peaq ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,604,982, com um fornecimento em circulação de 111.99M WPEAQ. Nas últimas 24 horas, WPEAQ foi negociado entre $ 0.03929121 (mínimo) e $ 0.04111928 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.147401, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03906586.

No desempenho de curto prazo, WPEAQ movimentou-se +1.35% na última hora e -1.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Peaq (WPEAQ)

Capitalização de mercado $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Fornecimento Circulante 111.99M 111.99M 111.99M Fornecimento total 111,987,184.0363183 111,987,184.0363183 111,987,184.0363183

