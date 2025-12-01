Preço de Wrapped Parasail Staked PEAQ hoje

O preço ao vivo de Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) hoje é $ 0.04204271, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WSTPEAQ para USD é de $ 0.04204271 por WSTPEAQ.

Wrapped Parasail Staked PEAQ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,371.26, com um fornecimento em circulação de 436.97K WSTPEAQ. Nas últimas 24 horas, WSTPEAQ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.147635, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04204185.

No desempenho de curto prazo, WSTPEAQ movimentou-se -- na última hora e -18.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Capitalização de mercado $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K Fornecimento Circulante 436.97K 436.97K 436.97K Fornecimento total 436,966.4578399736 436,966.4578399736 436,966.4578399736

