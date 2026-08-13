Preço de Wrapped NXM hoje

O preço ao vivo de Wrapped NXM (WNXM) hoje é $ 50.31, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WNXM para USD é de $ 50.31 por WNXM.

Wrapped NXM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,328,252, com um fornecimento em circulação de 404.13K WNXM. Nas últimas 24 horas, WNXM foi negociado entre $ 47.69 (mínimo) e $ 53.01 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 130.82, enquanto a mínima histórica foi de $ 7.78.

No desempenho de curto prazo, WNXM movimentou-se +4.45% na última hora e -6.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.05K.

Informações de mercado de Wrapped NXM (WNXM)

Capitalização de mercado $ 20.33M$ 20.33M $ 20.33M Volume (24h) $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.33M$ 20.33M $ 20.33M Fornecimento Circulante 404.13K 404.13K 404.13K Fornecimento total 404,132.1737117111 404,132.1737117111 404,132.1737117111

A capitalização de mercado atual de Wrapped NXM é $ 20.33M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.05K. A oferta em circulação de WNXM é 404.13K, com um fornecimento total de 404132.1737117111. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.33M.