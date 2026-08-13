Preço de Wrapped NXM (WNXM)
O preço ao vivo de Wrapped NXM (WNXM) hoje é $ 50.31, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WNXM para USD é de $ 50.31 por WNXM.
Wrapped NXM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,328,252, com um fornecimento em circulação de 404.13K WNXM. Nas últimas 24 horas, WNXM foi negociado entre $ 47.69 (mínimo) e $ 53.01 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 130.82, enquanto a mínima histórica foi de $ 7.78.
No desempenho de curto prazo, WNXM movimentou-se +4.45% na última hora e -6.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.05K.
A capitalização de mercado atual de Wrapped NXM é $ 20.33M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.05K. A oferta em circulação de WNXM é 404.13K, com um fornecimento total de 404132.1737117111. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.33M.
+4.45%
-1.26%
-6.10%
-6.10%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Wrapped NXM em USD foi de $ -0.642644503995669.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Wrapped NXM em USD foi de $ +0.0548228070.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Wrapped NXM em USD foi de $ +6.5352488760.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Wrapped NXM em USD foi de $ -0.00281232758628.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.642644503995669
|-1.26%
|30 dias
|$ +0.0548228070
|+0.11%
|60 dias
|$ +6.5352488760
|+12.99%
|90 dias
|$ -0.00281232758628
|-0.00%
Em 2040, o preço de Wrapped NXM pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o trading atual de Wrapped NXM?
Preço atual: R$252.1251276130197000, com uma variação de preço de -1.26% nas últimas 24 horas.
WNXM está atraindo atenção institucional?
A participação institucional pode ser inferida pelo aumento do volume de negociação (R$--), liquidez estável e desempenho sustentado do preço no longo prazo em comparação com seus pares da Crypto-Backed Tokens,Insurance,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio.
Quão líquido é o mercado de Wrapped NXM?
Uma pontuação de liquidez de --/100 sugere uma profundidade de mercado sólida, permitindo que ordens maiores sejam executadas de forma eficiente em diversas exchanges.
O que a oferta circulante indica sobre WNXM?
Com 404132.1737117111 tokens, a dinâmica da oferta influencia a avaliação de longo prazo, especialmente durante ciclos de acumulação ou distribuição institucional.
Como Wrapped NXM se compara aos seus picos históricos?
Seu ATH de R$655.5954918373134000 e seu ATL de R$38.9889384382686000 fornecem pontos de referência para avaliações de risco institucional.
Quão ativamente Wrapped NXM está sendo negociado hoje?
Ele registrou R$-- em volume diário, uma métrica crucial para instituições avaliarem estratégias de entrada.
Como -- afeta o interesse institucional?
A estabilidade, escalabilidade e ecossistema de desenvolvedores de -- podem influenciar significativamente a maneira como grandes investidores avaliam a viabilidade de longo prazo de Wrapped NXM.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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