Preço de Wrapped NVIDIA xStock hoje

O preço ao vivo de Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) hoje é $ 224.74, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WNVDAX para USD é de $ 224.74 por WNVDAX.

Wrapped NVIDIA xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 419,557, com um fornecimento em circulação de 1.87K WNVDAX. Nas últimas 24 horas, WNVDAX foi negociado entre $ 222.6 (mínimo) e $ 226.63 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 228.63, enquanto a mínima histórica foi de $ 189.87.

No desempenho de curto prazo, WNVDAX movimentou-se -0.63% na última hora e +2.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 293.63K.

Informações de mercado de Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX)

Capitalização de mercado $ 419.56K$ 419.56K $ 419.56K Volume (24h) $ 293.63K$ 293.63K $ 293.63K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 419.56K$ 419.56K $ 419.56K Fornecimento Circulante 1.87K 1.87K 1.87K Fornecimento total 1,866.924033696641 1,866.924033696641 1,866.924033696641

A capitalização de mercado atual de Wrapped NVIDIA xStock é $ 419.56K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 293.63K. A oferta em circulação de WNVDAX é 1.87K, com um fornecimento total de 1866.924033696641. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 419.56K.