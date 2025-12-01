Preço de Wrapped Nibiru hoje

O preço ao vivo de Wrapped Nibiru (WNIBI) hoje é $ 0.012771, com uma variação de 5.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WNIBI para USD é de $ 0.012771 por WNIBI.

Wrapped Nibiru ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 139,784, com um fornecimento em circulação de 10.95M WNIBI. Nas últimas 24 horas, WNIBI foi negociado entre $ 0.01225939 (mínimo) e $ 0.01380636 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01425748, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00965263.

No desempenho de curto prazo, WNIBI movimentou-se -0.58% na última hora e -9.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Nibiru (WNIBI)

Capitalização de mercado $ 139.78K$ 139.78K $ 139.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 139.78K$ 139.78K $ 139.78K Fornecimento Circulante 10.95M 10.95M 10.95M Fornecimento total 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

