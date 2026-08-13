Qual é o preço atual de mercado de Wrapped Neverland AUSD?

Wrapped Neverland AUSD está avaliado em R$5.01135650439486195000, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui WNAUSD?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de WNAUSD. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Wrapped Neverland AUSD em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de WNAUSD?

A oferta circulante é de 1111237.05665, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Wrapped Neverland AUSD?

Wrapped Neverland AUSD gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta WNAUSD em relação aos concorrentes da Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem?

Comparado a outros ativos no segmento Wrapped-Tokens,Monad Ecosystem,Neverland Ecosystem, o impulso de WNAUSD é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.