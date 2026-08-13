Preço de Wrapped Near hoje

O preço ao vivo de Wrapped Near (WNEAR) hoje é $ 1.68, com uma variação de 2.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WNEAR para USD é de $ 1.68 por WNEAR.

Wrapped Near ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,115,214, com um fornecimento em circulação de 19.15M WNEAR. Nas últimas 24 horas, WNEAR foi negociado entre $ 1.62 (mínimo) e $ 1.68 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 20.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.868366.

No desempenho de curto prazo, WNEAR movimentou-se -0.00% na última hora e -0.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.75M.

Informações de mercado de Wrapped Near (WNEAR)

Capitalização de mercado $ 32.12M$ 32.12M $ 32.12M Volume (24h) $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.12M$ 32.12M $ 32.12M Fornecimento Circulante 19.15M 19.15M 19.15M Fornecimento total 19,145,244.0 19,145,244.0 19,145,244.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped Near é $ 32.12M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.75M. A oferta em circulação de WNEAR é 19.15M, com um fornecimento total de 19145244.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.12M.