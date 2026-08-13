Preço de Wrapped Moonbeam hoje

O preço ao vivo de Wrapped Moonbeam (WGLMR) hoje é $ 0.00756307, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WGLMR para USD é de $ 0.00756307 por WGLMR.

Wrapped Moonbeam ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,516, com um fornecimento em circulação de 6.94M WGLMR. Nas últimas 24 horas, WGLMR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.91, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00653331.

No desempenho de curto prazo, WGLMR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13.88.

Informações de mercado de Wrapped Moonbeam (WGLMR)

Capitalização de mercado $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Volume (24h) $ 13.88$ 13.88 $ 13.88 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Fornecimento Circulante 6.94M 6.94M 6.94M Fornecimento total 6,943,738.122701373 6,943,738.122701373 6,943,738.122701373

A capitalização de mercado atual de Wrapped Moonbeam é $ 52.52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.88. A oferta em circulação de WGLMR é 6.94M, com um fornecimento total de 6943738.122701373. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.52K.