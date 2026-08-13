Preço de Wrapped MinoTari hoje

O preço ao vivo de Wrapped MinoTari (WXTM) hoje é $ 0, com uma variação de 3.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WXTM para USD é de $ 0 por WXTM.

Wrapped MinoTari ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 358,014, com um fornecimento em circulação de 1.02B WXTM. Nas últimas 24 horas, WXTM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00930537, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WXTM movimentou-se -0.31% na última hora e -11.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.02K.

Informações de mercado de Wrapped MinoTari (WXTM)

Capitalização de mercado $ 358.01K$ 358.01K $ 358.01K Volume (24h) $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 358.01K$ 358.01K $ 358.01K Fornecimento Circulante 1.02B 1.02B 1.02B Fornecimento total 1,016,759,824.775453 1,016,759,824.775453 1,016,759,824.775453

A capitalização de mercado atual de Wrapped MinoTari é $ 358.01K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.02K. A oferta em circulação de WXTM é 1.02B, com um fornecimento total de 1016759824.775453. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 358.01K.